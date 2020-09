Gf Vip, Patrizia De Blanck: "Maria Teresa Ruta? Una rompic******". La replica della conduttrice spiazza tutti

19 settembre 2020 a

"Una rompic*******". Questo il commento che Patrizia De Blanck ha riservato per definire in una sola parola Maria Teresa Ruta, durante una conversazione nel giardino della casa del Grande Fratello Vip con Matilde Brandi. Nel video proiettato durante la seconda puntata del reality andata in onda venerdì 18 settembre, sono state unite tutte le "carinerie" che la contessa ha riservato a colleghe e star della tv. Non è stata risparmiata neanche Alba Parietti, poi intervenuta in diretta al telefono.

Gf Vip, Patrizia De Blanck: "Alba Parietti è una str****". Lei chiama in diretta e dice al figlio: "Rimpiangerai la quarantena con me"

Venerdì Maria Teresa Ruta ha fatto ingresso insieme alla figlia Guenda. Dopo le parole di Patrizia De Blanck chissà quanto si dovrà attendere per la prima vera polemica all'interno della casa. Intanto la conduttrice ha subito replicato alla contessa sulla sua descrizione: "Io rompic******? Me lo ha già detto mia figlia. Arrivi seconda".

