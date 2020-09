Grande Fratello Vip, Franceska Pepe mozzafiato nella casa: prima doccia sexy, fisico perfetto | VIDEO

19 settembre 2020 a

Ciclone sexy nella casa del Grande Fratello Vip. L'ultima entrata, Franceska Pepe, ha creato sin da subito scompiglio per il suo fisico esplosivo e un carattere, per dirla come Alfonso Signorini, "tutto pepe di nome e di fatto". La sexy influencer, ex di Vittorio Sgarbi, con il quale - parole sue - la relazione è durata "sette ore", ha conquistato immediatamente i ragazzi all'interno della casa, ammirati dalle foto proiettate prima dell'ingresso.

doccia sexy Franceska Pepe

Appena entrata lei ha impiegato poco per farsi notare. Subito doccia sexy, mettendo in mostra un fisico pazzesco e una sensualità evidente. Siamo certi che la sua permanenza nella casa non passerà inosservata.

