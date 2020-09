Grande Fratello Vip, chi è l'ultima entrata nella casa Franceska Pepe: influencer ed ex di Vittorio Sgarbi | VIDEO

19 settembre 2020 a

E' stata Franceska Pepe l'ultima persona nella puntata di venerdì 18 settembre a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, reality giunto alla quinta edizione condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore ha usato queste parole per introdurre la modella e influencer: "Giovanissima e simpaticissima, un pepe di nome e di fatto".

Video presentazione Franceska Pepe

La foto di Franceska scatena le reazioni soprattutto degli uomini che attendono trepidanti il suo ingresso. “Guardate sotto la foto chi ha messo il like?” dice Alfonso riferendosi ai numerosi apprezzamenti sotto la scatto postato dalla modella sul suo profilo social. Denis ride imbarazzato prima di dichiararsi, è lui uno dei numerosi fan della bella modella, ex di Vittorio Sgarbi. A proposito di questo, alla domanda su quanto sia durata la relazione con il critico d'arte, Franceska ha risposto con un sibillino: "Sette ore". Arrivata in passerella Franceska entra subito in Casa completando il gruppo di concorrenti; Grande Fratello può ufficialmente iniziare. Primi due nominati sono Fausto Leali e Massimiliano Morra.

