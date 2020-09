Tale e Quale show, Pago interpreta Gabbani e conquista tutti: la somiglianza è impressionante | VIDEO

19 settembre 2020 a

a

a

Una somiglianza impressionante, con una prestazione canora senza errori. Davvero positivo il debutto di Pago a "Tale e Quale show", il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti arrivato alla decima edizione. Il cantante sardo, da tempo ormai assente dalle scene musicali e tornato al centro delle cronache televisive per la sua partecipazione a "Temptation Island" su Canale5 con l'ormai ex compagna Serena Enardu, ha interpretato Francesco Gabbani nel brano "Viceversa", arrivato secondo nell'ultimo festival di Sanremo.

Una interpretazione da applausi, apprezzata dalla giuria e dal pubblico. Pago si è classificato secondo in classifica: la puntata di venerdì 18 settembre è stata vinta da Virginio, che ha impersonato Justin Timberlake cantando “Can’t Stop the Feeling“. A completare il podio di serata, Giulia Sol, che ha interpretato Giorgia in "Come saprei".

