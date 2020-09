Gf Vip, Patrizia De Blanck: "Alba Parietti è una str****". Lei chiama in diretta e dice al figlio: "Rimpiangerai la quarantena con me"

19 settembre 2020 a

"Caro Francesco, dopo questo Grande Fratello nella stessa casa con Patrizia De Blanck e Maria Teresa Ruta rimpiangerai il lockdown passato con me". Le parole sono di Alba Parietti e sono rivolte al figlio Francesco Oppini, entrato nella casa più spiata d'Italia. La puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 18 settembre ha riservato tanti colpi di scena. Tra questi la chiamata telefonica in diretta di Alba Parietti. La donna è stata chiamata in causa da Patrizia De Blanck, che riferendosi all'imminente ingresso di Francesco Oppini, figlio di Franco e della showgirl, ha detto: "Il figlio è carino, ma Alba Parietti è una st****a, mi sta sulle palle". Da qui l'intervento telefonico di Alba Parietti, che rivolgendosi ironicamente alla contessa, ha ribadito: "Patrizia hai ragione sono una grande st****a", ha ammesso e rivolgendosi al figlio gli ha ripetuto come al termine di questa esperienza rimpiangerà la quarantena con la madre. De Blanck ha poi chiarito che se un giorno avrà occasione di conoscere Alba Parietti di persona "potrebbe ricredersi".

