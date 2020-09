Grande Fratello Vip, Paolo Brosio in ospedale per accertamenti: non entra. Coronavirus? Per ora nessuna conferma

19 settembre 2020 a

Grande Fratello Vip, Paolo Brosio non è entrato nella casa nella serata del 18 settembre, come era previsto. Il giornalista è infatti in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Lo ha annunciato Alfonso Signorini nel corso della puntata, invitando i vipponi a fare un applauso a Brosio. Signorini ha detto di aver parlato con lui pochi minuti prima della puntata e di aver saputo in quel momento che Brosio non sarebbe potuto entrare. Accertamenti improvvisi, visto che il sito ufficiale di Brosio durante la giornata annunciava l'ingresso nella casa. Poi la doccia fredda e via social la conferma: "Accertamenti medici, l'ingresso slitta, nei prossimi post ulteriori informazioni in merito". L'indiscrezione che sia in attesa dell'esito di un tampone per l'epidemia da Coronavirus, non ha trovato alcuna conferma.

