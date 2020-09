Grande Fratello Vip, entra Stefania Orlando. Subito attaccata da Antonella Elia e dal suo ex Andrea Roncato

19 settembre 2020 a

Grande Fratello Vip, nella casa entra Stefania Orlando ed esplode più di una polemica. Romana, classe 1966, conduttrice televisiva, cantautrice e attrice italiana, volto notissimo della tv. Nel 1997 ha sposato Andrea Roncato, dopo un lungo fidanzamento, ma in due anni la coppia è arrivata al divorzio. Dal 2008 è legata a Simone Gianlorenzi, sposato il primo luglio 2019.

Poco prima di entrare nella casa Stefania è stata criticata frontalmente da Antonella Elia: "Mi hai invitato al tuo matrimonio e poi parli male di me?". "Ma quando?", ha chiesto lei. Ed Elia non si è fatta pregare: "Lo hai fatto dietro le quinte di un programma tv e in una recente intervista". Alfonso Signorini ha mostrato anche i ritagli di alcune interviste rilasciate da Andrea Roncato che sostiene che non guarderà né televoterà la sua ex. Orlando ha svelato che una volta l'ex marito le ha detto che la moglie è particolarmente gelosa di lei.

