Grande Fratello vip 5, Mario Balotelli manda un messaggio al fratello ed Enock si emoziona in diretta tv | Video

19 settembre 2020 a

a

a

Grande Fratello vip 5. Mario Balotelli è protagonista anche se a distanza. In casa non c'è ma di lui si parla spesso. Per la presenza del fratello Enock e per quella della modella Dyane Mello con la quale il famoso calciatore ha avuto una relazione in giovane età.

Grande Fratello vip 5, stasera in tv venerdì 18 settembre 2020 su Canale 5: i nomi dei nuovi concorrenti

Nella seconda puntata di venerdì 18 settembre su Canale 5, dopo alcuni tweet un po' equivoci diretti al fratello Enock ("Ti apro come un'anguria"), Mario Balotelli ne ha scritto un altro molto più tenero: "Mio fratello è la mia vita trattatemelo bene e votatelo agli schiaffi ci penso io! Enock manchi qua a casa!". Parole dolcissime che Signorini ha letto in diretta al GF Vip. Già tra i concorrenti più amati dal pubblico, Enock si è commosso: "Ti amo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.