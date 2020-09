Stasera in tv sul canale Nove il ritorno di Fratelli di Crozza: Lucia Azzolina e Mattia Binotto

18 settembre 2020 a

Il ritorno di Maurizio Crozza. Dopo i record di ascolti dell'ultima stagione televisiva, stasera in tv 18 settembre, su canale Nove è in programma dalle ore 21.25 Fratelli di Crozza. Come sempre l'artista genovese affronta l'attualità politica italiana vestendo i panni dei protagonisti. Nuovi personaggi in questa stagione. Il primo è la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, alle prese con la ripartenza della scuola. Il secondo è Mattia Binotto, team manager della Ferrari che sta vivendo un momento di grande difficoltà a causa dello scarso rendimento sportivo della scuderia italiana. Naturalmente non mancheranno i soliti personaggi a cui Maurizio Crozza ci ha abituato.

