Stasera in tv 18 settembre, sul canale Iris in seconda serata il film Giù al nord. La trama

Giù al nord. E' il titolo del film in programma stasera in tv 18 settembre sul canale Iris in seconda serata. Inizio alle ore 23.50. E' una commedia del 2008, produzione francese, regia di Dany Boon. Del cast fanno parte Kad Merad, Dany Boon, Michel Galabru, Line Renaud, Zoé Félix, Philippe Duquesne, Lorenzo Ausilia-Foret, Anne Marivin, Guy Lecluyse. Il direttore di un ufficio postale dell'entroterra vuole essere trasferito in una città della costa. I suoi desideri vengono esauditi, ma la costa non è del sud, bensì del nord. Con tutti i problemi che ne conseguono: dagli abitanti rozzi ad un incomprensibile dialetto.

