Stasera in tv 18 settembre, su Iris il film L'impero dei lupi con Jean Reno. La trama

Stasera in tv, 18 settembre, sul canale Iris alle ore 21.10 è in programma il film dal titolo L'impero dei lupi. Pellicola di azione realizzata nel 2005, produzione francese, vede alla regia Chris Nahon. Del cast fanno parte Jean Reno, Arly Jover, Jocelyn Quivrin, Laura Morante, Philippe Bas. E' la storia di due poliziotti, uno che non sta troppo a badare alle regole e l'altro particolarmente meticoloso, che indagano su alcuni omicidi attribuiti alla mafia turca. Gli agenti entrano in contatto con una casalinga che ha degli incubi legati proprio ai delitti, ma non è così facile affrontare un caso del genere e non mancano i rischi.

