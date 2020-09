Stasera in tv 18 settembre, su Rai Storia il programma La battaglia per Roma

18 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 18 settembre su Rai Storia è in programma uno documentario particolarmente interessante dal titolo 20.09.1870 La battaglia per Roma. L'attore Gigi Miseferi, interpreta Re Vittorio Emanuele in un programma che ricostruisce la Breccia di Porta Pia a 150 anni dall'evento. Una ricostruzione televisiva che si annuncia particolarmente interessante su quella che può essere considerata la pagina del Risorgimento che sancì l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Era, appunto, il 20 settembre del 1870. Una giornata che di fatto decretò la fine dello Stato Pontificio. Gigi Miseferi, dunque, dopo aver vestito i panni di Padre Pio, ora indossa quelli di Re Vittorio Emanuele.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.