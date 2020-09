Stasera in tv 18 settembre, su La7 torna Propaganda Live: gli ospiti e le anticipazioni

18 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 18 settembre, su La7 torna puntuale, come ogni venerdì, Propaganda Live, la trasmissione di attualità che strizza l'occhio alla satira, condotta da Diego Bianchi, in arte Zoro. Naturalmente come sempre ci saranno tutti i soliti protagonisti, da Marco Dambrosio (in arte Makkox), fino a Marco Damilano. Gli ospiti extra di questa sera, annunciati direttamente dalla produzione via social, saranno don Luigi Ciotti e Chiara Valerio. Facile immaginare che al centro della puntata ci sarà il referendum che domenica e lunedì chiamerà al voto gli italiani, ma probabilmente si parlerà anche della fase finale delle campagne elettorali per le elezioni regionali.

