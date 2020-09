Stasera in tv 18 settembre, su Rai Premium in seconda serata Nessuno ci può giudicare. Documentario sulla storia della musica italiana

18 settembre 2020 a

Stasera in tv, 18 settembre su Rai Premium, dalle ore 23.20 è in programma il documentario dal titolo Nessuno ci può giudicare diretto da Steve Della Casa e Chiara Ronchini. Grazie agli archivi dell'Istituto Luce e alle testimonianze di alcuni dei più importanti protagonisti dell'epoca come Rita Pavone, Caterina Caselli, Ricky Gianco e Shel Shapiro, il documentario racconta il fenomeno della canzone italiana nel suo passaggio dal melodico a un nuovo modo di cantare dedicato a quei giovani che si affacciavano nella fase del boom economico. Dalla nascita e lo stravolgimento dei cosiddetti “musicarelli” passando per il beat e alle sue nuove tonalità e simboli, fino all’incipit della rivolta culturale e poi politica del ’68.

