Stasera in tv 18 settembre, su Rai Premium Purché finisca bene: La tempesta. La trama

Stasera in tv 18 settembre su Rai Premium, a partire dalle ore 21.20, la fiction Purché finisca bene. Il titolo di stasera è La tempesta. L'imprenditore Aldo De Serio è in vacanza ai tropici con la moglie e scompare dopo uno tsunami. Nessuno riesce a contattarlo. La sua presenza è fondamentale per la sua azienda, ma anche per altri aspetti: sta per arrivare il bimbo che ha appena adottato. Occorre trovare qualcuno che momentaneamente lo sostituisca e il più papabile è il fratello Paolo, un giovane immaturo che si spaccia per fotografo con l'obiettivo di rimorchiare modelle. Paolo deve essere subito trasformato il padre di famiglia e manager. Gli dà una mano la giovane operaia Manuela.



