Stasera in tv 18 settembre, in seconda serata su Rai Movie il film Don Jon. La trama

E' Don Jon il film in programma stasera in tv in seconda serata su Rai Movie, inizio alle ore 22.50. Commedia americana del 2013, vede alla regia Joseph Gordon-Levitt. Del cast oltre al regista fanno parte Scarlett Johansson, Julianne Moore, Brie Larson, Tony Danza, Glenn Headly, Lindsey Broad, Rob Brown. Joe è un don Giovanni dei nostri giorni, dipendente dal porno, molto egocentrico. Nella sua vita non ha mai avuto problemi a conquistare le donne, fino a quando non incontra Barbara. Lei è una ragazza idealista, alla ricerca dell'uomo giusto. Ma Jon sulla sua strada trova anche Esther. E tutto diventa più complesso.

