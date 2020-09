Stasera in tv 18 settembre, su Rai Movie il film Giovane e bella. La trama

18 settembre 2020 a

Stasera in tv 18 settembre, su Rai Movie, dalle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Giovane e bella. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2013 e di produzione francese per la regia di Francois Ozon. Del cast: invece fanno parte Marine Vacth, Geraldine Pailhas, Frederic Pierrot, Charlotte Rampling, Johan Leysen, Fantin Ravat, Nathalie Richard, Laurent Delbecque. La trama. E' la formazione di una diciassettenne francese: dalla comparsa del desiderio sessuale, alla sua prima volta, fino alla ricerca di una propria identità. Tutto ruota attraverso il corso di quattro stagioni e altrettante canzoni che caratterizzano la pellicola di Francois Ozon.

