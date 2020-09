Stasera in tv 18 settembre, in seconda serata su Rai 4 il film Memorie di un assassino. La trama

18 settembre 2020 a

E' Memorie di un assassino il film in programma stasera in tv, 18 settembre, in seconda serata su Rai 4. Inizio alle ore 23.35, si tratta di un thriller del 2003, produzione coreana (del sud), la regia è di Bong Joo-ho mentre del cast fanno parte Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Kim Roe-ha, Song Jae-ho. La trama. Nell'area di Seul un villaggio viene sconvolto da una serie di omicidi. Le vittime sono giovani donne uccise e poi abbandonate nei campi. La polizia locale viene supportata da un detective della omicidi, spedito dalla città per cercare di risolvere un caso che non è affatto semplice.

