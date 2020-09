Stasera in tv 18 settembre, su Rai 4 il film Snowpiercer. La trama

18 settembre 2020 a

Stasera in tv 18 settembre, alle ore 21.20 su Rai 4 è in programma il film dal titolo Snowpiercer. Pellicola di fantascienza prodotta nel 2013 tra Stati Uniti e Corea del Sud. La regia è di Bong Joon-ho, mentre del cast fanno parte Kang-ho Song, John Hurt, Chris Evans, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, Ko Ah-sung, Ewen Bremner, Alison Pill, Ed Harris. E' il 2031 quando sulla terra, devastata dalle guerre e da una nuova glaciazione, i sopravvissuti si ritrovano a bordo dell'unico treno rimasto tra neve e ghiaccio. I poveri soffrono di freddo e fame, i ricchi viaggiano in prima classe.

