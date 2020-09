Stasera in tv 18 settembre, su Rai 3 il film Beata Ignoranza. La trama

18 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 18 settembre, su Rai 3 è in programma alle ore 21.20 il film dal titolo Beata Ignoranza. Commedia italiana del 2017, vede alla regia Massimiliano Bruno. Del cast fanno parte Valeria Bilello, Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Susy Laude. La trama. L'amore per la stessa donna, Marianna, finisce per separare due amici, Ernesto e Filippo. Si ritrovano ad insegnare nello stesso liceo, ma ora a dividerli è arrivato il rapporto con le alte tecnologie. Differenze che ovviamente si riflettono anche nello stile accademico e nelle loro relazioni personali. Una differenza che finisce in un video. I problemi sono solo all'inizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.