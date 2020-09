Tale e Quale show, stasera in tv venerdì 18 settembre 2020 su Rai1: anticipazioni

18 settembre 2020 a

a

a

Si parte stasera. È tutto pronto per il via del programma più camaleontico della televisione italiana. Da oggi venerdì 18 settembre, alle 21.30, e per nove settimane dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma Carlo Conti condurrà in diretta “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 (prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy), da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui social.

Quest’anno si festeggia la decima edizione con un cast di primo livello, capace di soddisfare il pubblico con tanti artisti di primo piano e di genere molto diverso. I vip in gara saranno dieci, divisi tra 5 donne e 5 uomini. Sul palco dello Studio 5 vedremo quindi ‘mettersi in gioco’ la cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio e l’attore Luca Ward. Nomi che porteranno all’interno dello show bravura, comicità, spettacolo e grandi interpretazioni, pronti a regalare nuove entusiasmanti esibizioni e forti emozioni, con un unico scopo: divertirsi.

Come da prassi, tutti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Come da tradizione i 10 protagonisti dovranno ‘affrontare’ una giuria doc: ci saranno la regina della televisione Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’attore e regista Vincenzo Salemme: tre pezzi da novanta dello spettacolo italiano. Oltre a loro, gli stessi vip avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega che si vorrà premiare (senza dimenticare anche la possibilità di ‘auto-votarsi’).

Al termine di ciascuna puntata, grazie alla somma delle due votazioni, sarà decretato il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che si proclamerà ‘Campione di Tale e Quale Show 10’ (anche in questa nuova edizione ci sarà poi uno spin-off, quando entrerà in scena il Torneo che decreterà il ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’).

I 10 partecipanti al varietà saranno seguiti, nell’arco del loro percorso, dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Per festeggiare questa decima edizione ci sarà anche il ritorno di uno dei volti più amati del programma, Gabriele Cirilli, che con la sua travolgente carica di simpatia tornerà a essere uno dei protagonisti di “Tale e Quale Show” dopo due anni di assenza.

Non mancheranno, come di consueto, gli ‘imitatori del web’, che potranno mandare alla redazione del programma le proprie ‘originali’ performance: le più divertenti saranno poi mandate in onda.

Inutile dire che la forza di un programma come questo sta anche nel suo dietro le quinte, con le maestranze che ricoprono un ruolo fondamentale: basti pensare a chi lavora al trucco per rendere “Tale e Quale” ogni vip al personaggio che dovrà rappresentare, o all’eccellenza della sartoria, per ricreare ad arte i look.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.