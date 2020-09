Naike Rivelli nuda ma sceglie anche il bacio sulla bocca con la mamma Ornella Muti

18 settembre 2020 a

a

a

Ancora nuda. Quasi sempre nuda. Naike Rivelli scalda Instagram con i suoi scatti hot. Eccola posare senza veli davanti all'obiettivo a gambe divaricate, con un micio nero che provvidenzialmente copre l'inguine e due stelline a oscurare i capezzoli. " Capisco la vostra mentalità. Le donne sono qualcosa di meraviglioso... si tende a volerne più di una... Ma non si fa!" scrive in un post contro gli uomini che tradiscono. "Le bugie hanno le gambe corte. Noi streghe, gli uomini che tradiscono, li trasformiamo in gatti. Così possono usare le loro lingue false per leccarsi il c..o" scrive senza mezzi termini, e chissà che non si rivolga a qualcuno in particolare..."

Poi ecco le sessioni di naked yoga, appuntamento abituale e l'intimo striminzito per diverse pose che i fan commentano.



Naike posta anche una foto in cui bacia sulla bocca Ornella Muti, la mamma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.