Patrizia De Blanck, confessione al Grande Fratello Vip 5: "Ho coltivato marijuana senza saperlo" | Video

18 settembre 2020 a

Patrizia De Blanck ancora protagonista del Grande Fratello vip 5. La contessa ha fatto un racconto che ha fatto ridere tutti gli inquilini della casa più spiata d'Italia raccontando che senza saperlo coltivò marijuana sul terrazzo.



Patrizia De Blanck ha raccontato che tutto ha avuto inizio con un regalo che le ha fatto un amico. Dopo un viaggio in Colombia, l'uomo ha pensato bene di portare alla contessa dei semi, raccomandandole di piantarli perché le avrebbero regalato dei bellissimi fiori.

"Pensa quanto sono ingenua. Un mio amico - spiega - va in Colombia e mi dice: ‘Ti ho portato dei semi di una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi'. Io pianto i semi in terrazza e cominciano a crescere le piante, sempre più alte. Una specie di foresta. Delle piante meravigliose. Mi chiedevo: ‘Ma quand'è che farà i fiori?'. I fiori non uscivano mai, ma c'erano queste foglie che diventavano sempre più lunghe, la foresta sempre più fitta".

Così ha chiesto il parere del suo giardiniere di fiducia per capire quando avrebbe avuto modo di ammirare anche i fiori. L'uomo le ha svelato la verità. Quelle piante a cui tanto teneva in realtà erano marijuana:

"Che figura di merd* - dice lei ai coinquilini - Vedi? A volte per ignoranza fai delle cose. Mi sono così incaz*ata, che ho cominciato a strapparle tutte dalla terra".

