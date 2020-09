Stasera in tv 17 settembre, su Iris il terzo capitolo della saga "Beverly Hills Cop" con Eddie Murphy: la trama

17 settembre 2020 a

a

a

Terzo appuntamento della saga di "Beverly Hills Cop" con Eddie Murphy nella prima serata di giovedì 17 settembre. Alle 21,10 andrà in onda appunto "Beverly Hills Cop 3", per la regia di John Landis. Nel cast, oltre a Murphy, Judge Reinhold, Stephen McHattie, Hector Elizondo, Joey Travolta, Jimmy Ortega, Ray Lykins, Ousaun Elam. La storia: sulle tracce degli assassini del suo capo, il poliziotto Axel Foley scopre una banda di falsari che si nasconde in un parco divertimenti di Los Angeles. Terza avventura di Axel Foley, poliziotto di Detroit. La parte principale dell'azione è ambientata a Wonder World, parco di divertimenti alla Disneyland, che non è solo teatro delle gesta di un Foley più indisciplinato e berciante che mai, ma anche una gigantesca metafora della società americana odierna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.