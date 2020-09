Stasera in tv 17 settembre, su Rai Movie "Reazione a catena" con cast da urlo: la trama

17 settembre 2020 a

Appuntamento con il giallo su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) nella prima serata di giovedì 17 settembre. Alle 21,10 infatti andrà in onda il film d’azione “Reazione a catena”, diretto da Andrew Davis. La trama vede come protagonista Eddie Kasalivich, interpretato da Keanu Reeves, studente dell'università di Chicago, che lavora come factotum in un team scientifico che ha scoperto un’inesauribile fonte di energia a costo zero. Quando uno dei responsabili del progetto viene assassinato e il prototipo rubato, le accuse ricadono su Eddy e la collega Lily Sinclair (Rachel Weisz) che sono così costretti a fuggire. Nel cast anche Morgan Freeman, Fred Ward, Kevin Dunn e Brian Cox.

