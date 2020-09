Stasera in tv 17 settembre, su Rai5 c'è la musica classica con i Concerti Brandeburghesi di Bach

17 settembre 2020 a

a

a

Musica classica su Rai5. Sono considerati uno dei più alti esperimenti di scrittura strumentale mai realizzati i sei Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, che Rai Cultura propone giovedì 17 settembre alle 21.15 su Rai5. La varietà di soluzioni creative che va dal contrappunto alla linearità di stampo vocale, senza dimenticare la lezione di compositori italiani come Corelli e Vivaldi, fanno delle sei pagine un vertice assoluto nella musica del Settecento. A interpretarli è chiamato il Concentus Musicus Wien, con la direzione di Stefan Gottfried, impegnato anche al clavicembalo. Il concerto è stato registrato alla Helmut List Halle di Graz nell'ambito dell'edizione 2019 del festival Styriarte Klangwolke. Appuntamento da non perdere per gli appassionati del genere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.