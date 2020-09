Stasera in tv 17 settembre, su Rai Premium in seconda serata la serie Last Cop l'ultimo sbirro. La trama

17 settembre 2020 a

Stasera in tv 17 settembre in seconda serata, su Rai Premium a partire dalle ore 23 va in onda la serie Last Cop l'ultimo sbirro, terza stagione. La trama dell'episodio di oggi. Una docente universitaria di alfabetizzazione viene pugnalata a morte proprio alla fine di una sua lezione. La principale sospettata dell'omicidio è Susi, una giovane mamma single. Ma sarà stata veramente lei ad uccidere la docente? Oppure le cose sono andate diversamente da quello che sembra? Come al solito tocca al commissario Mick affrontare il caso, Il titolo della puntata di questa sera su Rai Premium è Il killer dell'Abc.

