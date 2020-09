Stasera in tv 17 settembre, su Rai Movie il film Codice Genesi con Denzel Washington. La trama

17 settembre 2020 a

Stasera in tv 17 settembre, in seconda serata su Rai Movie è in programma il film dal titolo Codice Genesi, inizio alle ore 22.55. Genere avventura, produzione americana del 2010, vede alla regia Albert Hughes. Del cast fanno parte Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, Michael Gambon, Jennifer Beals, Ray Stevenson, Tom Waits, Frances de la Tour, Lateef Crowder, Chris Browning. La trama: dopo una guerra che ha devastato il pianeta, un uomo misterioso attraversa gli Stati Uniti per portare un rarissimo libro al sicuro. Ma sulla sua strada incontra molti nemici e dovrà combattere battaglie molto difficili da vincere. Riuscirà a completare la sua missione?

