Stasera in tv 17 settembre, su Sky Uno prima puntata di "X Factor": lo scorso anno vinse Sofia Tornambene

E' passato quasi un anno dall’edizione numero tredici di "X Factor Italia" che ha visto trionfare la giovanissima Sofia Tornambene, e il talent di Sky è pronto a ripartire stasera, giovedì 17 settembre con la nuovissima giuria: i prescelti sono Manuel Agnelli e Mika (già presenti in tre edizioni) con Emma Marrone e Manuel Zappadu, in arte Hell Raton, (due new entry). Ma chi lascerà il segno portando alla luce le scommesse discograficamente più interessanti e funzionali? Secondo i betting analyst di Planetwin365 il giudice vincente sarà Emma Marrone, quotata a 3,10. Sul secondo gradino del podio, invece, c’è Manuel Agnelli con la vittoria fissata in lavagna a 3,50, seguito da Mika a 3,70. Meno probabile il successo di Hell Raton, punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a "Machete" (la celebre crew che ha fondato insieme a Salmo e Slait nel 2010 ndr). Il suo successo è offerto a 4,50. Ora non resta che attendere per vedere i 12 giovani artisti che durante le varie fasi di selezioni si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale.

