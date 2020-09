Stasera in tv 17 settembre, su Rai 3 La grande storia: stupri di guerra. In studio Paolo Mieli

17 settembre 2020 a

Stasera in tv 17 settembre, su Rai 3 il seconda serata il programma La Grande Storia Doc Stupri di guerra, inizio alle ore 23.15. Ancora un viaggio attraverso le immagini esclusive e le voci dei protagonisti. Viaggio nei luoghi in cui si è consumata la storia del Novecento e non solo. La puntata di stasera racconta come il crimine dello stupro per anni non abbia ricevuto le dovute attenzioni. Non è accaduto al processo di Norimberga per i crimini dei nazisti e nemmeno a quello di Tokio per i giapponesi. E' stata la guerra dei Balcani ad accendere l'attenzione sul reato, così come poi è accaduto per i drammi del Ruanda, del Congo e di tanti altri Paesi in cui le rivalità etniche hanno innescato spirali di violenze sessuali e prevaricazioni. La conduzione è di Paolo Mieli.

