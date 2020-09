Stasera in tv 17 settembre, su Rai4 tre episodi della serie "Elementary": la trama

17 settembre 2020 a

Appuntamento con tre episodi della serie tv "Elementary" su Rai4 nella prima serata di giovedì 17 settembre. Nella prima puntata, "Il nostro tempo è scaduto", Candace Reed, che cinque anni or sono era l'analista di Joan, viene uccisa con cinquanta coltellate. Un omicidio di un'efferatezza davvero inaudita. Perché? Sherlock sottrae dalla scena del delitto un disco di backup con tutte le informazioni riguardanti i pazienti, compresa la cartella personale di Joan. Con uno stratagemma, l'investigatore riesce a far cadere nella trappola il dottor Demopoulos, socio della vittima, che ha ucciso Candace per rubarle un paziente, Alfonse, il quale, nel corso delle sedute, forniva preziose informazioni per giocare in borsa. Nel secondo episodio, intitolato "A dura prova", durante una indagine, Sherlock ha un vuoto di memoria di sei ore e finisce per ritrovarsi a casa, con una borsa contenente una testa umana. Messo spalle al muro, Holmes è costretto a dire la verità sulla sua malattia al capitano, il quale lo costringe a sottoporsi ad una serie di controlli medici e lo sospende temporaneamente dal lavoro. Nel frattempo, Joan e Marcus continuano ad indagare sul caso, ma ogni volta che arrivano in un posto scoprono che Sherlock c'è già stato. Infine la puntata "Dammi il dito", in cui Ando Azuma, un consulente informatico giapponese, viene torturato e ucciso nel suo appartamento che poi prende fuoco. L'uomo, ex della Yakuza, portava una protesi al dito mignolo nella quale aveva fatto inserire una chiavetta. Protesi che viene rubata. Le indagini partono da Go Shinura, un membro della Yakuza, fino ad arrivare ad alti esponenti dell'aviazione militare, per i quali Ando lavorava. Protagonisti Lucy Liu, Aidan Quinn, Jonny Lee Miller e Jon Michael Hill.



