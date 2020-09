Stasera in tv 17 settembre, su Rai 1 torna Porta a Porta. L'ospite è il ministro Luigi Di Maio

17 settembre 2020 a

Stasera in tv 17 settembre, su Rai 1 in seconda serata torna Burno Vespa con il suo Porta a Porta, inizio a partire dalle ore 23.35. L'ospite sarà il ministro degli esteri Luigi Di Maio, esponente di punta del Movimento 5 Stelle. Oltre a fare il punto sulla situazione dell'emergenza Coronavirus, naturalmente parlerà anche del referendum di domenica e lunedì. Gli italiani sono chiamati a votare il taglio del numero dei parlamentari, una battaglia storica del movimento grillino. La campagna referendaria ormai è arrivata alla fase finale e negli ultimi giorni Luigi Di Maio si è speso notevolmente per il sì.

