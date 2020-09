Stasera in tv 17 settembre, su Italia1 quattro episodi di "Chicago Med 4": le anticipazioni

17 settembre 2020 a

a

a

Serie tv americana in prima serata su Italia1 giovedì 17 settembre. A partire dalle 21,30 infatti andrà in onda "Chicago Med 4", con ben quattro episodi in programma. Nel primo, "Di chi ti puoi fidare", il dottor Halstead continua a sperimentare gli effetti del disturbo post traumatico, e cerca di non pensarci occupandosi di una madre surrogata con il feto che sta per morire. Il dottor Choi and April si districano tra i protocolli dell’ospedale per cercare di aiutare un veterano senzatetto che ha appena avuto un infarto. Il dottor Charles invece è con una paziente che pare abbia l’Alzheimer, ma i suoi vuoti potrebbero essere spiegati dal fatto che la sua badante potrebbe averla drogata. Il secondo episodio si intitola "Le cose che facciamo": il dottor Choi si occupa di un paziente alcolista, e scopre che suo figlio ha cercato di uccidersi. Intanto Rhodes e Bekker metteranno da parte le loro differenze per curare una paziente incinta con la sindrome di Down. Un tirocinante commette un errore grave con un paziente causando un grosso problema. Nel terzo episodio "Scheletri nell'armadio", le infermiere si rifiutano di assistere il paziente del dottor Choi, è un pedofilo. In seguito il paziente morirà e Choi sospetta che si tratti di overdose. Halstead subisce una rapina e gli rubano la pistola. Manning sospetta che un suo paziente stia fingendo di avere il cancro, ma che in realtà sta assumendo veleno per tomi. Infine l'ultima puntata di giovedì 17 settembre, "Connessioni inaspettate": la vita personale di Halstead continua ad essere influenzata dalle sue performance lavorative. Charles e Choi si occupano di un paziente che sta cercando di disintossicarsi. Maggie decide di tentare il tutto e per tutto per aiutare un paziente che ha bisogno di un trapianto di reni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.