Dayane Mello al Gf Vip: "Provo ancora qualcosa per Balotelli". Lui non ci sta: "Basta bugie nella casa"

"Basta parlare di me a vanvera e dire bugie anche nella casa, grazie". Se magari qualcuno si poteva attendere addirittura un ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli dopo la frase che la top model ha pronunciato ai coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip ("Provo ancora qualcosa per lui"), la replica dell'ex attaccante di Inter, Milan e City ha provocato una doccia gelata: "Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno, lasciatemi in pace davvero", ha aggiunto nel messaggio su Instagram SuperMario. Messaggio che è stato tuttavia cancellato dopo qualche minuto. La sensazione è che, pur non nominando mai Dayane, la frase scritta da Balotelli sia proprio per lei. Chissà se nella puntata di venerdì 18 settembre se ne tornerà a parlare. Ci sembra piuttosto probabile.

