Stasera in tv 17 settembre, su Canale5 torna Gerry Scotti con "Chi vuol essere Milionario?": le anticipazioni

Appuntamento con il quiz in prima serata su Canale5 giovedì 17 settembre. Alle 21,30 infatti andrà in onda la seconda puntata della stagione 2020 di "Chi vuol essere Milionario?", condotto ovviamente da Gerry Scotti. Riprenderà a giocare Antonella Alemanni, la 33enne bibliotecaria di Talamona (Sondrio) che ben si è comportata quando è entrata in gioco nell’ultima puntata andata trasmessa lo scorso 10 settembre. La sua simpatia, la sua cultura e il suo sangue freddo hanno impressionato Gerry Scotti che di lei ha detto: "È uno dei personaggi più forti della storia di Chi vuole essere milionario". Antonella è stata fermata dal gong la scorsa settimana a quota 15mila euro vinti: riprenderà pertanto a giocare per tentare la difficilissima scalata al montepremi di 1 milione di euro. La prima puntata del quiz show di Gerry Scotti, lo scorso 10 settembre, ha tenuto davanti allo schermo 2.021.000 spettatori (11.6% di share) restando lontanissimo dal programma più visto della serata, la fiction di Rai1 "Nero a metà" che è stata la scelta di 3.855.000 spettatori (19.9% di share).

