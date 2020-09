Grande Fratello Vip, i coinquilini si interrogano: "La fine del rapporto Del Vesco-Morra? Un mistero"

17 settembre 2020 a

a

a

Tempo di chiacchiere nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo pranzo Matilde Brandi, rimasta particolarmente toccata dalla fragilità di Adua Del Vesco, si confida con Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck e Andrea Zelletta sui divanetti del salottino dicendo: "Si è aperta molto con me ma vedo che quando provi a farle delle domande mirate non risponde". "Anche se chiedi perché e come è finita la relazione con Massimiliano Morra rimane molto vaga", aggiunge Zelletta con voce pensierosa e subito la showgirl lo interrompe domandando: "Hai provato a chiedere a lui?" mentre il giovane calciatore risponde: "Certo parlo di più con lui ma rimane molto vago, lei invece ha detto solo che lui non l'ha tradita".

Morra racconta l'addio ad Adua Del Vesco

Matilde Brandi rimane a lungo con il volto corrugato e con voce dubbiosa dice: "Vedi Massimiliano è molto carino, è attivo nella casa, ma rimane più solitario e vorrei parlarci", mentre Zorzi aggiunge: "Ti rispondono a grandi linee, non ti dicono nulla nello specifico".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.