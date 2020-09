Stasera in tv 17 settembre, su Rai3 John Travolta è "Gotti - Il primo padrino": la trama

17 settembre 2020 a

La storia del boss John Gotti in prima serata su Rai3 giovedì 17 settembre. Dalle 21,20 andrà infatti in onda il film "Gotti – Il primo padrino" con John Travolta nei panni del gangster. La pellicola, diretta da Kevin Connolly, ha avuto una lavorazione complicata, durata diversi anni con cambio di registi e protagonista. Le riprese sono iniziate nel luglio del 2016 a Cincinnati in Ohio e sono terminate a Brooklyn nel febbraio del 2017. Uscito a giugno 2018 il film è stato bocciato dalla critica e respinto dal pubblico al punto da aver incassato solo 6,4 milioni in tutto il mondo, con 4,3 milioni di dollari negli Usa e poco meno di 1 milione di euro in Italia. Al centro del film c’è appunto la storia del boss italoamericano John Gotti diventato capo della famiglia Gambino dopo esserne stato uno dei killer. Arrestato per omicidio, durante i suoi due anni in carcere, corrompendo le guardie riesce a uscire spesso. Il film si concentra sugli anni ’80 periodo in cui Gotti comandava per le strade di Brooklyn e non solo. Dopo aver organizzato un sanguinoso colpo nelle strade di Manhattan all’inizio degli anni ’80, Gotti diventò il capo della famiglia criminale dei Gambino, assicurandosi un posto nei libri di storia. Ripercorrendo gli eventi cruciali che hanno definito la sua carriera criminale durante gli anni ’70, e le conseguenze di quei giorni di gloria, il film presenta il ritratto di un uomo il cui percorso è stato segnato da violenza, ambizione e amore per la famiglia.

