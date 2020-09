Stasera in tv 17 settembre, su Rai2 la commedia "Un'estate in Provenza": protagonisti e trama

17 settembre 2020 a

Commedia francese in prima serata su Rai2 giovedì 17 settembre. Alle 21,20 andrà in onda "Un’estate in Provenza", con Jean Reno e Anna Galiena protagonisti. Il film, datato 2014, permette al pubblico di restare ancora in vacanza e lasciarsi trasportare dalle magnifiche location della Provenza. La pellicola ha incassato oltre 3 milioni in Francia toccando i 4,5 milioni in tutto il mondo. Protagonisti sono appunto tre fratelli, Lean, Adrien e Theo che è sordo si dalla nascita. I tre vengono mandati a passare l’estate dal nonno materno in Provenza, ma i ragazzi non sono per nulla felici. Dopo sole 24 ore lo scontro con il burbero nonno che non vedevano da anni visto che la mamma dei ragazzi ci aveva litigato è inevitabile. Il gap generazionale è troppo forte, la vita dei ragazzi è troppo diversa e al contempo le esperienze vissute dall’uomo lo rendono inavvicinabile. Ma è un film dalla vena romantica, una commedia e quindi pian piano nonno e nipoti finiscono per imparare a conoscersi, trovando il giusto equilibrio per convivere e volersi bene.

