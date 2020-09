Elettra Lamborghini, risposta social a un fan disperato: "Niente più twerking? Ti spiego il motivo"

17 settembre 2020 a

"Quest'anno ho partecipato a molti più festival televisivi per via del distanziamento a causa del Coronavirus. Per cui visto che più volte mi riprendono la gno*** francamente ho pensato che non era il periodo per sbattervela in faccia". Le parole sono di Elettra Lamborghini, la regina del twerking, la cui ultima esibizione in questo senso è avvenuta a febbraio in occasione dell'ultimo festival di Sanremo. Poi tanti show in tv, ma niente esibizione sexy. E così la cantante si è vista costretta a rispondere via social a un fan disperato per l'assenza del momento clou dalle sue performance, lanciando quindi una stoccata pure a chi si occupa di inquadrature e ai registi. Intanto Elettra Lamborghini è ormai pronta al suo matrimonio con Afrojack, fissato per il 26 settembre. Il dibattito con il fan è poi proseguito, con Elettra che ha aggiunto come il twerk tornerà solo quando si esibirà di nuovo dal vivo. Per i fan dunque servirà soltanto un po' di pazienza.

