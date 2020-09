Stasera in tv 17 settembre, su Rai1 altri due episodi di "Nero a metà 2": le anticipazioni

17 settembre 2020 a

Torna l'appuntamento con la seconda stagione di "Nero a metà", la serie di Rai1 con Claudio Amendola protagonista e la novità Nicole Grimaudo. Giovedì 17 settembre alle 21,25 andranno in onda altri due episodi. Nel primo, "Per dirti addio", il ritrovamento del cadavere di Olga scuote profondamente tutta la squadra. Molti indizi di colpevolezza portano a Muzo che si però proclama innocente, pur non nascondendo di aver asfissiato la moglie con la sua gelosia. Malik, a conoscenza di questi litigi frequenti, non gli crede, mentre Carlo sente che dice la verità e ottenuta la collaborazione di Malik chiede alla Carta l’assegnazione del caso. Il secondo episodio è intitolato "Amore senza fine": qui viene ritrovato un cadavere senza documenti sulla rive del Tevere, è una donna senza fissa dimora, madre di una bambina di cui conserva ogni ricordo e che probabilmente ha disconosciuto subito dopo il parto. Chi poteva volerla morta? La Carta viene rimossa dal suo incarico per aver nascosto a Monaschi alcuni elementi fondamentali della indagine sull’assassinio di Olga.

