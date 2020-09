Propaganda Live, don Ciotti e Fedez tra gli ospiti della puntata di venerdì 18 settembre

17 settembre 2020 a

a

a

Seconda puntata venerdì 18 settembre di "Propaganda Live", il programma di Diego Bianchi "Zoro", in onda in diretta dalle 21,10 su La7. Ospite d’eccezione è don Luigi Ciotti, che darà il suo parere sui fatti di Colleferro, sulla violenza che dilaga e sulla recente uccisione di don Roberto Malgesini. In collegamento il cantante Fedez, con lui si parlerà della morte di Willy, di periferie e del suo scontro sui social con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Nel suo reportage, Diego Bianchi andrà a Colleferro documentando l’abbandono delle periferie, con testimonianze di indignazione per il tragico omicidio di Willy. "Zoro" ha poi filmato la riapertura del liceo Marconi di Colleferro, scambiando opinioni e pensieri con gli studenti. Nel corso della puntata, nuovo intervento di Chiara Valerio che affronterà il rapporto delle persone con la tecnologia, tra 5G e matematica. Sempre presenti gli ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, Memo Remigi. Nel corso della serata spazio alla satira di Makkox e alla prima Social Top Ten di stagione con le notizie principali e più curiose della settimana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.