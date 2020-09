Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti favorita per la sostituzione di Flavia Vento

17 settembre 2020 a

Sembra essere Cecilia Capriotti la favorita a sostituire Flavia Vento nella casa del Grande Fratello Vip. Questo almeno scrive sul settimanale "Oggi" Alberto Dandolo. L'ex valletta di "Libero" è uscita per un attacco di panico dopo aver confessato di voler lasciare il programma per il bene dei suoi cani e da lì si è scatenato il toto nomi sull'eventuale sostituta.

Grande Fratello Vip, Flavia Vento si ritira e abbandona la casa dopo appena 24 ore

Dandolo rivela che gli autori del Grande Fratello Vip hanno provinato un centinaio di vip per questa edizione che si preannuncia lunga e combattuta e alcuni di questi potrebbero entrare in corso d’opera. E così per Cecilia Capriotti potrebbe presentarsi presto l'occasione. Anche se lo stesso Dandolo ha aggiunto: "La bella showgirl di 44 anni non è stata selezionata ma gira voce che potrebbe fare il suo ingresso nelle prossime settimane”. Forse già lunedì 21.

