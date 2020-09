X Factor torna su Sky e Now Tv, nuova giuria e anticipazioni. Prima puntata stasera in tv (giovedì 17 settembre)

17 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 17 settembre, è il grande giorno del ritorno su Sky del format X Factor. Il programma nell'ultima edizione ha perso in termini di ascolti, come del resto hanno ammesso gli stessi dirigenti Sky. Ecco perché si cambia. E tanto. A partire dalla giuria, letteralmente rivoluzionata. Ne faranno parte Mika, Manuele Agnelli, Emma ed Hell Raton. Alla guida del programma resta invece Alessandro Cattelan. Ma in parte sono cambiati anche i contenuti. Al centro della 14esima edizione ci saranno soprattutto le storie degli aspiranti concorrenti.

Lo show può essere seguito su Sky e Now Tv. Sei le puntate che saranno messe in onda nella prima fase, registrate nello Studio 5 di Cinecittà. Il live, invece, inizierà il 19 ottobre, in un apposito studio allestito all'Area Espo di Milano. Gli aspiranti concorrenti sono chiamati a superare tre fasi di selezione. Le prime Audizioni, il Bootcamp e la Last Call, l'ultima chance per cercare di entrare nei 12 partecipanti dei Live di X Factor.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.