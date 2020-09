Al Bano Carrisi ribadisce: "Niente politicamente corretto, con 1.470 euro di pensione non riesco a vivere"

17 settembre 2020 a

"Non mi nascondo dietro al politicamente corretto, ribadisco il mio no". Questo il passaggio principale dell'intervento di Al Bano Carrisi a "La vita in diretta" dopo le polemiche legate alla sua risposta alla domanda relativa alla pensione: "Riuscirebbe a vivere con 1.470 euro di pensione al mese?". "La risposta è no, non capisco le polemiche. Una persona comune abituata ad un tenore di vita figlio di uno stipendio di quella portata sa bene vivere in questo modo e questo significa che una pensione del genere non cambierà le sue abitudini", ha spiegato il cantante di Cellino San Marco. Difficile tuttavia per uno come Al Bano, con una famiglia allargata, con un tenero di vita molto alto e una grande tenuta di cui prendersi cura. Ad Alberto Matano in diretta telefonica Al Bano ha confermato: "Mi sento in dovere di difendermi da queste stupidaggini: io con 1.470 euro al mese non riuscirei a vivere ed è la verità”.

