Grande Fratello Vip, Dayane Mello si confessa: "Provo ancora qualcosa per Mario Balotelli" | VIDEO

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip, con Dayane Mello e Enock Barwuah che parlano di Mario Balotelli, fratello di Enock ed ex fiamma della modella brasiliana. Il discorso via via interessa anche gli altri coinquilini e così diventa argomento comune. Dayane confessa che ancora prova qualcosa per l'ex giocatore della Nazionale: "C’è sentimento, Mario è una persona speciale. quando lo vedo il mio cuore batte forte”, ha affermato candidamente la modella, spiazzando i compagni di avventura e soprattutto Enock che di certo non si aspettava una simile confessione.

Il video del racconto del primo bacio tra Dayane e Balotelli.

Dayane racconta Balotelli

Ma Dayane continua: "Malgrado il sentimento non siamo riusciti mai a stare insieme, lui è un testardo e anche io; quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui”, ha aggiunto. Chissà se Mario Balotelli apprezzerà questa dichiarazione d'amore. Che sia troppo tardi?

