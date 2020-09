Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco e il dramma dell'anoressia: "Sono arrivata a pesare 34 chili" | VIDEO

17 settembre 2020 a

"Sono arrivata a pesare 34 chili". Adua Del Vesco racconta all'amica Dayane Mello il dramma dell'anoressia all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. La malattia ormai sembra un incubo lontano, ma Adua non si sente del tutto guarita: "Alterno momenti. È stata durissima, alternavo momenti che mi vergognavo anche a uscire. È stata una lotta con me stessa continua, però adesso mi accetto, ne sono uscita. Gli altri non capiscono che il disturbo alimentare è di testa, esternamente puoi stare bene ma di testa no”. Il video della confessione.

Adua Del Vesco racconta l'anoressia

L’attrice poi va avanti con il suo racconto ammettendo anche di aver sofferto di "carbofobia" ovvero la paura dei carboidrati, la stessa che la mandava in panico solo se la sua forchetta si avvicinava “ad una briciola di pane o stava vicino alla pasta. Ho tolto tutti i carboidrati e mangiavo solo la frutta. Poi ho levato anche quella. Una cosa sbagliatissima”. Molto probabile che nella seconda puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale5, in onda venerdì 18 settembre, l'argomento verrà fuori.

