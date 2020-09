Belen Rodriguez sul letto con la maglia di Spinalbese, raffica di critiche: "Tre mesi fa piangevi per De Martino"

17 settembre 2020 a

a

a

Aria sognante sul letto, con indosso la maglia dell'attuale fidanzato Antonino Spinalbese. Belen Rodriguez è sempre bellissima a prescindere dall'indumento indossato, ma stavolta, oltre ai consueti complimenti dei fan, riceve pure numerose critiche. Soprattutto un follower contesta la condotta di vita della showgirl argentina: "Tre mesi fa piangevi per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, un mese dopo ti divertivi con Antinolfi a Capri, poi ti divertivi col ragazzino di 25 anni ad Ibiza e ora a Milano. Il tuo non è amore altrimenti non riusciresti a cancellare il passato e ripartire come se nulla fosse. Non è amore". Una critica condivisa da numerosi followers: "Veramente triste la frase: uno vale l’altro - scrive un altro - ma lei vuole per forza farci credere che ora è felice, crediamoci allora!". Insomma, non sempre gli scatti su Instagram portano i complimenti, anzi.

