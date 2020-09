Temptation Island, Nello apprezza il seno rifatto della single Benedetta. La fidanzata Carlotta: "Che sfigato" | VIDEO

17 settembre 2020 a

Temptation Island è soltanto alla prima puntata ma Carlotta e Nello sono già ai ferri corti, soprattutto per l'atteggiamento di lui nel villaggio delle single, molto a suo agio con la tentatrice Benedetta. E così Carlotta si sfoga con le altre fidanzate: "E' uno sfigato di settima", ha detto ad Alessia Marcuzzi. Nello si lascia andare con gli altri fidanzati a delle rivelazioni poco carine nei confronti della compagna: "Non ho voglia di migliorare nulla del nostro rapporto, posso avere tutte le donne che voglio".

Poi l'atteggiamento con la single Benedetta, apprezzata soprattutto per il seno rifatto. Atteggiamento che a Carlotta proprio non va giù. In un altro filmato Nello si lascia andare a nuove provocazioni da parte della single Benedetta e spiega che la sua fidanzata si è spenta nel corso del loro rapporto. Per questo le cose tra loro andrebbero male. Nello è molto sicuro di sé, scherza e si spinge oltre i limiti nel villaggio dei fidanzati. A questo punto Carlotta, rispondendo alla domanda di Alessia Marcuzzi: "Gioca così anche con te?", ammette amaramente di "no".

