Temptation Island, Serena scatenata nel villaggio con i single: "Senza Davide mi sento libera" | VIDEO

Lui gelosissimo, possessivo e maniaco del controllo. Lei, a detta del fidanzato, completamente senza freni. Difficile stare insieme. Eppure Serena e Davide lo fanno da tre anni e ora hanno deciso di mettersi in gioco a Temptation Island, il programma di Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi la cui prima puntata è andata in onda mercoledì 16 settembre. I due si sono conosciuti quando entrambi erano fidanzati con altre persone. Davide infatti era il fidanzato della migliore amica di Serena. Nel villaggio di Temptation Island Davide a volte si isola dal resto del gruppo, lontano dalle tentatrici. Al contrario Serena pare essere molto attiva con il gruppo dei single.

E così in un video Serena confessa di sentirsi già libera perché con il compagno si sente incatenata per colpa della sua gelosia, pur non avendo fatto nulla per accrescere tale sentimento.

