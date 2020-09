Temptation Island 2020, Amedeo tradisce Sofia a tempo di record: subito falò e c'è il perdono | Video

Su Canale 5 la coppia umbra è subito protagonista della trasmissione

Subito protagonista la coppia della provincia di Perugia a Temptation Island nella prima puntata di mercoledì 16 settembre 2020 su Canale 5.

Prima di iniziare la sua avventura Amedeo ha preso una decisione importante: una volta dentro avrebbe svelato alla sua fidanzata Sofia che l’ha tradita. Amedeo lo dice agli altri fidanzati. Lei è incredula e riesce solo ad insultarlo: “Pezzo di merd*”. Poi dice alle altre fidanzate: “Abbiamo sopportato tanto, si passa sopra tante cose, cambi d’umore, periodi brutti, assenze.. Ho sempre messo me stessa al secondo posto”. Per Sofia ecco il confronto. Va al falò dopo aver scoperto il tradimento a tempo di record del fidanzato che accetta ilo confronto.

.Sofia gli mostra subito il video in cui ammette di averla tradita, lui spiega: “Tu sai che è un po’ di tempo che non andava tra noi. Non te l’ho mai voluto dire, mi dispiace, tanto. Non so più se il sentimento verso di te è quello. Non so se è abitudine o è amore.” Nonostante queste parole, lei è pronta a perdonarlo e riprovarci ma lui conferma di non sapere cosa prova davvero. Lei chiede di ricominciare, conferma di averlo perdonato, lui tentenna ma, alla fine, accetta di riprovarci. Sofia e Amedeo lasciano Temptation Island insieme.

